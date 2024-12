Alluvione 2023 Toscana, prorogati termini interventi e rendicontazione

Concedessi altri tre mesi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Prorogati al 31 marzo 2025 i termini per la realizzazione degli interventi di ripristino e di rendicontazione dei contributi alle attività economiche e produttive extra agricole interessate dall’alluvione del novembre e dicembre 2023.

Lo stabilisce un’ordinanza, la numero 154 del 5 dicembre scorso, emanata dal Commissario delegato alla gestione del post alluvione Eugenio Giani.

Il provvedimento a cui si riferisce la proroga è quello dell’ordinanza 66 del 28 giugno scorso, che prevedeva un contributo, fino a un massimo di 20 mila euro, per il ripristino dei danni dichiarati dalle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi del 3 novembre e del 5 dicembre 2023, come risultanti dal modello di ‘Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive’ presentato entro il 9 febbraio scorso e relativo alle Ordinanze Commissariali 107 del 1° dicembre 2023 e 4 del 25 gennaio 2024.

Il Commissario delegato Eugenio Giani ha commentato:

Abbiamo ricevuto numerose richieste per prorogare il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre prossimo, per la difficoltà di terminare gli interventi entro questa data, sia per i ritardi da parte dei fornitori che per ottenere le perizie necessarie. Abbiamo, pertanto, deciso di accoglierle e di concedere altri tre mesi.

Informazioni sul portale di Sviluppo Toscana.