Alluvione 2023, sopralluogo a Marradi (FI) di Monni e Curcio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A meno di un mese dalla prima riunione operativa, tenuta a Palazzo Strozzi Sacrati assieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sugli eventi alluvionali del maggio 2023 nell’Alto Mugello e i danni subiti da infrastrutture importanti come la Faentina, il Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e l’Assessore alla Protezione Civile Monia Monni si sono incontrati oggi a Marradi (FI) assieme al Sindaco Tommaso Triberti e agli altri Sindaci dell’area dell’Alto Mugello per un primo sopralluogo di verifica sullo stato di attivazione delle opere di ripristino della viabilità e del territorio.

Le parole del Presidente Giani:

Il Commissario straordinario Fabrizio Curcio afferma:

Le questioni che riguardano la rendicontazione verranno poi affrontate e discusse nelle sedi opportune. Per quanto riguarda le risorse destinate ai privati dobbiamo intervenire in modo da mettere a punto le procedure tecniche e informatiche ed i tempi amministrativi. Quando si parla di indennizzi questi sono gli aspetti da ottimizzare.

Il tema è all’attenzione anche degli organi di governo nazionale, e non solo per questo intervento. Il nostro obiettivo è quello di concludere nei tempi più brevi le opere.

L’Assessore Monni ha dichiarato:

Di fronte alle difficoltà che hanno colpito i nostri territori la risposta deve essere chiara: lo Stato e le istituzioni devono stare accanto alle comunità più fragili, con risorse adeguate e con un lavoro serio, concreto e partecipato.

Il metodo del commissario Curcio, basato sulla collaborazione e sul confronto con i territori, è quello giusto: lo abbiamo sperimentato in passato e sappiamo che funziona.

La Regione è in prima linea per garantire che le risorse assegnate, 80 milioni di euro per 81 interventi, di cui 60 milioni dal PNRR, vengano utilizzate in modo efficace e tempestivo. Ma sappiamo bene che i piccoli comuni, spesso con organici ridotti e strumenti limitati, hanno bisogno di un sostegno straordinario per rispettare i tempi imposti dal Piano.

Questa è una sfida che riguarda tutti: non possiamo permettere che territori già colpiti da emergenze e fragilità strutturali restino indietro.

Il PNRR è una straordinaria occasione di sviluppo e giustizia sociale, ma deve essere applicato con buon senso e concretezza.

Per questo, mentre lavoriamo con il massimo impegno per rispettare le scadenze, la struttura commissariale sta già dialogando con il Governo per individuare soluzioni nel caso in cui i tempi si rivelassero troppo stretti.