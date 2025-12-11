Alluvione 2023, oltre 4,7 milioni al Consorzio di Bonifica Toscana Nord

Nove cantieri vedranno la luce nel 206 fra Lucca, Massa Carrara e Pisa

Le ferite lasciate dall’alluvione che ha colpito la Toscana nell’ottobre 2023 trovano ulteriori risorse e risposte concrete: venerdì sera, infatti, è arrivata la comunicazione ufficiale di un nuovo finanziamento, in riferimento all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 2023, che assegna al Consorzio di Bonifica Toscana Nord risorse per oltre 4 milioni e 760mila euro.

Fanno parte dei 131 milioni di euro stanziati nei giorni scorsi dal Governo per l’alluvione e i nubifragi che tra fine ottobre e inizio novembre 2023 colpirono la Toscana a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

A dare l’annuncio il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che di quella emergenza era infatti stato il commissario delegato.

Si tratta di un pacchetto di interventi straordinari che interesserà i territori di Lucca, Massa Carrara e Pisa, dove i corsi d’acqua hanno subito danni pesanti e dove potranno partire i lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Tutti i cantieri dovranno vedere la luce nel corso del prossimo anno e si dovranno concludere fra la fine del 2026 e giugno del 2027 al massimo, anche a seconda della complessità dell’intervento.

A Lucca, sul Rio Castiglioncello, si interverrà per consolidare gli argini scoscesi e riportarli alla sezione originaria, proteggendoli con scogliere in massi naturali, grazie a un finanziamento di 300mila euro.

A Licciana Nardi, nel cuore della Lunigiana, il Torrente Taverone e altri corsi d’acqua saranno ricalibrati e liberati dai sedimenti che ne hanno ridotto la capacità, con un investimento di 160mila euro attraverso la movimentazione dei sedimenti con ricalibratura dell’alveo e ringrosso di un argine danneggiato tramite la stabilizzazione con scogliere.

Il grosso delle risorse è destinato alla provincia di Pisa, dove Santa Maria a Monte vedrà quattro interventi distinti. Sul Rio Vaiano, colpito da rotture arginali e dissesti, sono previsti lavori per 800mila euro: in questo caso, poi, si tratta di risorse che si andranno a sommare a quelle già ottenute sul DODS 2025 da pochi giorni, il Documento operativo per la difesa del suolo, pari a 1 milione di euro.

Sul Rio Doccione, interessato da erosioni e scoscendimenti, si spenderanno 500mila euro; sul Rio Valle Fontana, dove il fondo alveo è instabile, si realizzeranno briglie e opere di protezione per 700mila euro; sul Rio Nero, anch’esso segnato da erosioni e riduzione della sezione resistente, sono stati stanziati 450mila euro.

Sempre nel Pisano, a Castelfranco di Sotto, l’Argine Via Rossa sarà ripristinato e stabilizzato con un intervento da 350mila euro, mentre lungo il Rio Ponticelli si procederà con opere di ricalibratura e protezione per 800mila euro.

Infine, a Santa Croce sull’Arno, il Rio Lischeto, dove si sono verificate rotture arginali per esondazione e sifonamento, sarà sistemato e protetto con un investimento di 700mila euro.

In totale, nove interventi che sommano 4.760.000 euro e che rappresentano un passo decisivo per restituire sicurezza ai territori colpiti.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini, ha dichiarato: