All’Università IUAV di Venezia un convegno sulle prospettive post-PNRR

In programma il 14 aprile a Palazzo Badoer

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 14 aprile l’Università IUAV di Venezia organizza, nell’aula Tafuri di Palazzo Badoer, il convegno ‘Prospettive post-PNRR. Progetti di trasformazione del territorio Veneto: verso un approccio condiviso per la riduzione delle diseguaglianze’ dedicato a una riflessione sugli esiti e le prospettive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, con particolare attenzione al contesto del Veneto.

Il convegno, curato da Maria Chiara Tosi, Luca Nicoletto, Alessia Franzese, Marta De Marchi e co-organizzato con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, si articola in due sessioni.

La prima sessione, ore 9:30 – 11:15, è dedicata alla presentazione e discussione degli esiti del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale ‘Riformulare la giustizia spaziale: un approccio cooperativo per una distribuzione equa dei benefici derivanti dai progetti PNRR’, di cui l’Università IUV di Venezia è capofila.

In questa occasione viene presentato un atlante dei progetti PNRR, accompagnato da un dibattito sulle loro ricadute sociali ed ecologiche sul territorio, con particolare riferimento ai temi della transizione ecologica – forestazione, mobilità, energia -, del rischio idrogeologico e del potenziamento dei servizi alla persona -scuole, attrezzature sportive, poli per le associazioni e case di comunità -.

La seconda sessione, ore 11:30 – 16:15, si apre con la presentazione di una selezione di progetti PNRR realizzati nel territorio veneto – tra cui quelli dei comuni di Martellago, Scorzè, Piove di Sacco e Cavallino – Treporti – attraverso gli interventi di Sindaci, Assessori, tecnici e progettisti, che illustrano le progettualità sviluppate, i temi affrontati e le principali criticità emerse.

È inoltre prevista la presentazione di un progetto PNRR sviluppato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

A conclusione, una tavola rotonda sulle prospettive del dopo PNRR vedrà il coinvolgimento della Regione del Veneto, degli Ordini professionali, delle Aziende ULSS, di Scuola Futura nel Veneto e dell’Università IUAV di Venezia.

Maria Chiara Tosi, docente IUAV e responsabile scientifica del progetto, afferma:

È tempo di bilanci, ma anche di iniziare a guardare avanti, a ciò che accadrà dopo la conclusione del PNRR. Dobbiamo essere consapevoli che il PNRR rappresenta la più grande politica pubblica dal secondo dopoguerra e lascerà un’eredità importante sui nostri territori. È necessario iniziare a interrogarsi sulle condizioni utili ad accompagnarne gli esiti oltre la scadenza del Piano.

La partecipazione al convegno attribuirà 3 Crediti Formativi Professionali, CFP, per la sessione del mattino e 3 CFP per quella pomeridiana alle professioniste e ai professionisti iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Programma della giornata