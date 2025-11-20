All’Unione Industriali Napoli presentazione del progetto ‘OL.E.P.’

L’incontro è in programma il 21 novembre

Domani, venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 15:00, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli, piazza dei Martiri, 58, Sala Cenzato, si terrà l’incontro dal titolo ‘Competenze manageriali e modelli formativi per la pianificazione strategica dinamica nelle imprese della Provincia di Napoli’.

L’appuntamento servirà per presentare ‘OL.E.P. – Oltre l’Efficienza e la Produttività’, il nuovo progetto finanziato da Fondirigenti, promosso da Unione Industriali Napoli e Federmanager Napoli, e realizzato da Federmanager Academy e Uniservizi Napoli.

Il progetto ‘OL.E.P.’ si rivolge a imprenditori, dirigenti e responsabili di 30 aziende del territorio, con l’obiettivo di accompagnarli in un percorso di crescita fondato sulla pianificazione strategica dinamica -un approccio innovativo che consente alle aziende di interpretare il contesto, anticipare i cambiamenti e costruire strategie sostenibili e competitive nel tempo.

Dopo i saluti introduttivi di Giancarlo Fimiani, Vicepresidente Unione Industriali Napoli; Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti e Luigi Bianco, Presidente Federmanager Napoli;

seguiranno gli interventi di:

Angelo Zerella, Project Manager dell’iniziativa;

Guido Bourelly, Presidente Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli;

Marco Bertolina, Presidente di Federmanager Academy;

che illustreranno obiettivi, contenuti e metodologia del progetto.

Le conclusioni saranno affidate a Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti.

Programma