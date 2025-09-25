All’ospedale di Livorno presentato il totem Octobus

La telemedicina fa il suo ingresso nella chirurgia robotica

Telemedicina e chirurgia robotica a braccetto: un binomio della medicina del futuro che trovano un punto di incontro nell’apparecchiatura ora a disposizione negli ospedali di Livorno e Versilia.

Il totem Octobus, inaugurato oggi e che ha trovato casa nei due presidi ospedalieri, già utilizzati dal reparto di urologia e con stazioni di controllo a distanza anche negli ospedali di Massa e Lucca, permetterà infatti ai pazienti di essere seguiti dalla propria équipe chirurgica anche se operati in altra sede.

Il sistema si compone di due parti: un totem collocato nei reparti di degenza, per osservare in alta risoluzione le persone ricoverate nel decorso post-operatorio e tenerne sotto controllo i parametri, e una stazione di controllo posizionata negli studi medici e utilizzata per effettuare visite in tutto e per tutto paragonabili a quelle assicurate in presenza.

Un’innovazione fondamentale, che consentirà ai chirurghi di mantenere un contatto diretto e continuativo con i pazienti anche a distanza.

L’apparecchiatura è stata donata dalla ‘Castagneto Banca 1910’.

Per il Presidente della Regione, presente al taglio del nastro, si tratta del frutto di una sinergia importante tra sanità pubblica e privato sociale, grazie ad una delle realtà più sensibili ai bisogni espressi dal territorio: telemedicina e robotica stanno cambiando la medicina ed occorre farsi trovare pronti.

Il progetto si inserisce nel contesto più ampio della medicina digitale, ha evidenziato la direttrice dell’ASL Toscana Nord Ovest: un percorso articolato che riguarda la telemedicina applicata alle cure territoriali, anche in contesti complessi come quelli penitenziari, fino al monitoraggio a distanza dei pazienti con malattie croniche come il diabete, le sperimentazioni per la gestione delle terapie oncologiche e la teleriabilitazione motoria, linguistica e cognitiva.

Percorsi innovativi che stanno già dando risultati importanti in termini di qualità dell’assistenza, riduzione degli spostamenti e maggiore prossimità delle cure, soprattutto nei territori periferici e insulari.