All’Orbetello Jazz Festival arriva l’eleganza di Rosalia De Souza

Fra jazz e bossa nova, il 5 settembre nuovo appuntamento per il festival realizzato dall’Alexanderplatz di Roma con Comune di Orbetello (GR) e il sostegno di Banfi

Con un nuovo doppio appuntamento domani 5 settembre prosegue l’ottava edizione di Orbetello Jazz Festival, la grande festa della musica live organizzata dallo storico Alexanderplatz Jazz Club di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello (GR) e con il sostegno di Banfi.

Alle ore 18:00 sul palco di Piazza del Comune, ingresso libero, il ButNot4Trane feat. Mirco Capecchi sarà protagonista di un concerto il cui filo conduttore è la grande musica jazz di compositori come Wayne Shorter, Herbie Hancock, Thelonious Monk e Steve Swallow.

Quartetto jazz di recente formazione, la band è composta da musicisti colti e raffinati quali Aldo Milani, sax tenore e soprano, Raffaele Pallozzi, pianoforte, Franco Fabbrini, basso elettrico e acustico, Dario Rossi, batteria, con ospite d’eccezione Mirco Capecchi, contrabbasso.

La giornata in musica prosegue poi alle ore 21:00 sul palcoscenico della Terrazza Guzman, ingresso 10 euro, con una star internazionale di prima grandezza: all’Orbetello Jazz Festival arriva la straordinaria Rosalia De Souza.

Strepitosa interprete della bossa nova e della musica popolare brasiliana, dotata di una voce capace di unire dolcezza e potenza, sensualità e misticismo, Rosalia de Souza ha una personalità poliedrica capace di creare atmosfere nostalgiche e avvolgenti. Ha cantato con numerosi musicisti brasiliani, nei più importanti locali del mondo, contribuendo alla conoscenza internazionale della bossa nova.

Il sentimento che ispira la sua musica è la saudade che in portoghese significa desiderio, rimpianto. Un appuntamento da non perdere che saprà vestire di magia la notte di Orbetello.

Il festival prosegue poi sabato 6 settembre. Alle ore 18:00 la Piazza Principale ospita il Reunion trio, con Giovanni Benvenuti, sassofono tenore, Francesco Pierotti, contrabbasso, e Fabio D’Isanto, batteria.

I tre musicisti proporranno un viaggio alla scoperta del loro nuovo lavoro discografico dal titolo ‘I Thought About You’, in cui rileggono alcuni standard della tradizione del jazz in un viaggio musicale pieno di personalità e carattere, ingresso libero.

Alle ore 21:00, alla Polveriera Guzman, via Mura di Levante, arriva l’energia trascinante di Toku. Intenso, raffinato ed elegante, il cantante e trombettista giapponese Toku, che vanta una carriera costellata di grandi collaborazioni con personaggi come Ron Carter, Kenny Baron, Chris Cheek, sale sul palco dell’Orbetello Jazz Festival con un vero parterre de rois.

Con lui suoneranno infatti Giovanni Mirabassi, pianoforte, vincitore di ben 17 dischi d’oro, Gianluca Renzi, contrabbasso, e Enrico Morello, batteria. Ingresso 10 euro.

Dopo la performance di Toku la città lagunare sarà animata da un DJazz set – Live & Electronic con Gianluca Gentili che promette un clima di festa e divertimento.

Ad una star internazionale della musica samba come Jim Porto e alle sue energiche sonorità brasiliane, è affidata la chiusura dell’Orbetello Jazz Festival.

Domenica 7 settembre alle ore 18:00 in Piazza del Comune, il pianista, compositore e cantante brasiliano sarà protagonista con il suo gruppo Bloco Do Gi Gin offrendo un viaggio fra samba, bossa nova e jazz e spaziando nei grandi classici brasiliani.

Con lui sul palco una formazione eccezionale che vede Gianni di Crescenzo, tastiera, Mauro Salvatore, batteria, Fabrizio Cucco, basso, Francesco Damiani, sax, Gino Canini, tromba. Ingresso 10 euro.

La direzione artistica di Orbetello Jazz Festival è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero +39 349 977 0309.