All’ombra della Majella la Mediofondo del CSI

Il 5 luglio attesi in Abruzzo centinaia di ciclisti da diverse regioni italiane a caccia delle maglie tricolori di specialità

Riceviamo e pubblichiamo.

La Mediofondo Alto Abruzzo torna protagonista del calendario ciclistico estivo con un’edizione che promette spettacolo, passione e grande partecipazione.

Quest’anno infatti la corsa ciclistica è valida come Campionato Nazionale CSI Mediofondo, domenica 5 luglio, con partenza, arrivo e premiazioni nella suggestiva cornice di Campo di Giove, in provincia dell’Aquila, nel cuore del Parco Nazionale della Majella.

Atleti e appassionati della bici potranno vivere una giornata all’insegna dello sport immersi nell’affascinante Appennino.

Organizzata dall’associazione Team Idrotec, la manifestazione prevede due percorsi: quello agonistico di 80 km e quello cicloturistico di 36 km.

Attesi al via oltre un centinaio di corridori, provenienti dalla Puglia, dal Lazio, dalle Marche, dall’Umbria, dalla Lucania e dalla Campania, oltre che dalla regione ospitante, l’Abruzzo.

I primi 5 km sono tutti in salita verso Fonte Romana ai piedi del massiccio ovest della Majella, quindi oltre 12 km di discesa, con continui tornanti prima di arrivare a Pacentro, splendido borgo medievale, ancora poca discesa prima di risalire verso Cansano.

Qui la strada salirà con pendenza media del 6% per oltre 7 chilometri prima di attraversare il centro di Cansano; ancora in salita direzione Campo di Giove, si potrà respirare nel tratto pianeggiante del centro cittadino, per poi proseguire verso il Valico della Forchetta, + 1450 slm.

Arrivati al valico, ripida discesa di 2 km per entrare nella splendida piana di Pescocostanzo, in un paesaggio fantastico, con immense praterie ed animali da pascolo.

Quindi oltre 12 km in falsopiano prima di entrare nella riserva naturale del Bosco di Sant’Antonio: giù in discesa per oltre 10 km. Ancora un passaggio a Cansano. Qui gli ultimi 5 km in salita prima del traguardo in Viale Sulmona.

Campo di Giove si conferma una location d’eccezione. Situato nel cuore del Parco Nazionale della Majella, il borgo abruzzese offre scenari naturalistici unici, tra boschi rigogliosi, altipiani e vedute mozzafiato sulle montagne circostanti.

Le strade che si snodano tra questi paesaggi regalano un’esperienza autentica, capace di coniugare la fatica della competizione con il piacere di pedalare a stretto contatto con la natura.

L’altitudine, l’aria pura e la varietà del tracciato rendono questa mediofondo una sfida stimolante sia per gli atleti più esperti sia per gli amatori.