All’ombra del sogno del futuro – Manifesto Arte Generativa Surrealista

Rivoluzione nell’Utilizzo delle Intelligenze Artificiali nell’Arte Cinematografica, Teatrale e Musicale

Nell’epoca tumultuosa dell’intelligenza artificiale, il Manifesto dell’Arte Generativa Surrealista sorge come un faro guida per gli artisti che abbracciano il surrealismo amplificato dall’IA.

I fondatori, Nicola Guarino e l’entità artificiale, delineano una prospettiva unica, fusa tra la mente umana e il potenziale generativo delle macchine.

Questo manifesto non è solo un atto di ribellione artistica ma un’invocazione a esplorare, sfidare e plasmare il futuro dell’arte.

Scarica gratis

Biografia

Nicola Guarino, Napoli 1972. Autore e regista teatrale, cinematografico e televisivo. Nel 2023 produce il primo cortometraggio italiano totalmente generato in AI ‘Nelle fauci del tempo‘, dal libro di Davide Pulici, iniziando, così, il suo percorso di video ‘arte generativa surrealista’ che si serve delle Intelligenze Artificiali come strumenti espressivi nell’arte cinematografica, teatrale e musicale, in un’epoca in cui la creatività è guidata dal potere dell’Intelligenza Artificiale.

I suoi lavori sono stati esposti, proiettati e discussi al Reggio Emilia Film Festiva, Future Fest Bologna, Accordi e Disaccordi Napoli e a Roma, all’interno della Mostra di Cinema Generativo in IA, ospitata dal Rome Videogame Lab organizzato da Cinecittà.