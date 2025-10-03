Home Territorio Estero Alloggi: Commissione avvia consultazione revisione norme aiuti di Stato

Tutte possono contribuire alla consultazione pubblica fino al 4 novembre 2025

La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica sulla revisione delle norme in materia di aiuti di Stato per aiutare gli Stati membri nel garantire alloggi a prezzi accessibili.

La revisione delle norme sui servizi di interesse economico generale, SIEG, affronterà le sfide connesse all’accessibilità economica degli alloggi che vanno al di là dell’edilizia sociale.

L’obiettivo è consentire ai Paesi dell’UE di sostenere alloggi a prezzi accessibili in modo più rapido e semplice, attraverso una revisione della decisione SIEG (2012/21/UE).

Ciò contribuirà agli sforzi della Commissione volti a rispondere alle esigenze abitative dei cittadini europei, che comprenderanno una proposta di un piano europeo per alloggi a prezzi accessibili.

Tutte le parti interessate, i cittadini, le imprese, le autorità pubbliche o le associazioni possono contribuire alla consultazione pubblica fino al 4 novembre 2025 tramite la pagina web della DG COMP.

Più informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

