Allo Zoo di Napoli lo spettacolo del Foliage autunnale

L’autunno è una stagione bellissima, soprattutto per chi ammira la natura, per esempio durante una giornata allo Zoo di Napoli.

Gli animali, il clima e la vegetazione invogliano a trascorrere ore serene e divertenti nel giardino zoologico, specie nei weekend quando, per evitare il traffico, è suggerita l’entrata di via Terracina con il parcheggio per l’intera giornata a soli 3 euro.

Dopo il caldo intenso dell’estate poter ritemprarsi in natura, tra la vegetazione florida e curata dello Zoo, è un vero piacere, mentre i percorsi alla scoperta degli animali con le guide del parco sono ancora più interessanti a cavallo di una nuova stagione.

I segnali del cambio di stagione si vedono tutti, in botanica soprattutto, quando l’aspetto delle piante inizia a cambiare e a colorarsi di giallo, arancio, rosso, ruggine. Uno spettacolo conosciuto come Foliage, ovvero quando le foglie di alberi e piante cominciano a cambiare colore e a cadere, regalando una fotografia scenica di grande impatto. L’estate lascia il passo all’autunno che poi a sua volta cambierà ancora in vista dell’inverno.

Lo Zoo di Napoli d’altronde oltre ad essere la casa di tanti animali, che qui vivono al meglio e in salute, in un habitat che li accoglie secondo le differenti esigenze e un team di veterinari, biologi e keeper sempre attenti al loro benessere, è un giardino botanico e un parco con vegetazione mediterranea e specie esotiche rigogliose e di rara bellezza.

Luogo ideale per napoletani e turisti, dove trascorrere il tempo libero, grazie alla lussureggiante vegetazione in parte esotica. Grande è infatti la varietà botanica, con 202 specie vegetali, ma anche 2 parchi giochi dove fermarsi in relax, soprattutto per i più piccoli, e aree picnic per avere la possibilità di trascorrere l’intera giornata oltre a zone bar e ristoro sparse in vari angoli del parco.