Allo stadio Maradona la festa per ‘Napoli Capitale Europea dello Sport’

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Allo stadio Diego Armando Maradona si è svolta oggi la festa per ‘Napoli Capitale Europea dello Sport 2026’ con una giornata di sport per tutti.

Diverse associazioni, non solo campane, hanno preso parte all’iniziativa cimentandosi in varie discipline fra cui il calcio, l’atletica, il basket.

In mattinata si sono svolte alcune competizioni e la quinta edizione del torneo ‘Memorial Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio’; il pomeriggio è stato invece dedicato all’attività sportiva per le famiglie.