Allerta meteo, Stadio Maradona regolarmente aperto per Napoli – Qarabag

Allerta meteo, il 25 novembre chiusi scuole, cimiteri e impianti sportivi all’aperto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani, martedì 25 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione.

Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino.

Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri, ai parchi, alle spiagge, al pontile Nord di Bagnoli e agli impianti sportivi all’aperto.

Si precisa che lo Stadio Diego Armando Maradona sarà regolarmente aperto per la partita del Napoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.

Avviso di allerta della Regione Campania