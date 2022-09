Allerta meteo Napoli, scuole chiuse 26 settembre 2022

A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico

In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di domani lunedì 26 settembre è in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale.

Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico.

Le scuole destinate a seggio elettorale, sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e ASL Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre.

A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico.