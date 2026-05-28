Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e cimiteri cittadini 28 maggio 2026

Interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
A causa di fenomeni meteorologici avversi – previsti fino alle ore 20:00 di stasera, giovedì 28 maggio – la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.
Saranno chiusi i parchi cittadini, interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli.
Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-28-maggio-2026/