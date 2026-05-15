Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e cimiteri cittadini 16 maggio 2026

Interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli e chiusi impianti Caduti di Brema e San Pietro a Patierno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20:00 di domani, sabato 16 maggio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Sono previsti locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, forti venti occidentali con possibili raffiche e mare agitato.

Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, parchi e cimiteri cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.

Il Comune ha disposto, inoltre, la chiusura alle attività degli impianti sportivi all’aperto Caduti di Brema e San Pietro a Patierno, ad eccezione dell’Ascarelli, per un’improcrastinabile partita di calcio federale, che si svolgerà senza pubblico e con accesso riservato ai soli calciatori e staff tecnici, e con le aree verdi opportunamente delimitate.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-del-15-maggio-2026/