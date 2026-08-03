Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 3 agosto 2026

Interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di possibili rovesci e temporali, di moderata intensità, previsti fino alle ore 21:00 di oggi, lunedì 3 agosto, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico per temporali.

Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/novita/allerta-meteo-3-agosto-2026/