Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 29 agosto 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
È stato diramato un avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 8:00 di domani, venerdì 29 agosto, alle ore 8:00 di sabato 30 agosto.
Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.
Fenomeni rilevanti: locali o sparsi rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.
Livello di allerta, livello di criticità: gialla.
Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali.
