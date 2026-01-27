Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 28 gennaio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore 23:59 di domani, mercoledì 28 gennaio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Previsti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, e venti localmente forti.

Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.

Avviso di allerta della Regione Campania