Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 24 novembre 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
A causa di fenomeni meteorologici avversi – previsti dalle ore 9:00 di domani, lunedì 24 novembre, alle ore 9:00 di martedì 25 novembre – la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.
Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli.
Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.