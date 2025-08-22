Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 23 agosto 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato diramato un Avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 6:00 alle ore 20:00 di domani, sabato 23 agosto.

Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Fenomeni rilevanti: possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.

Livello di allerta, livello di criticità: gialla.

Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.

Avviso di allerta della Regione Campania