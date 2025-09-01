Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 2 settembre 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stato diramato un Avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 9.00 di domani, martedì 2 settembre alle ore 23:59 di martedì 2 settembre 2025.
Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.
Fenomeni rilevanti: locali o sparsi rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità
Livello di allerta, livello di criticità: gialla.
Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali
