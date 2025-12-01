Home Campania Comune di Napoli Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 2 dicembre 2025

Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 2 dicembre 2025

Di
Redazione
-
Napoli, allerta meteo gialla

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di fenomeni meteorologici avversi – previsti dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di martedì 2 dicembre – la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito Internet del Comune di Napoli.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE