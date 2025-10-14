Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 15 ottobre 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Per fenomeni meteorologici avversi – dalle ore 00:00 di martedì 14 ottobre e fino alle ore 23:59 di mercoledì 15 ottobre 2025 – la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.
Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.