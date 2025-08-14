Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 15 agosto 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stato diramato un Avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12:00 alle ore 23:59 di domani, venerdì 15 agosto.
Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli.
Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.
Fenomeni rilevanti: locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.
Livello di allerta, livello di criticità: gialla.
Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali.