Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 12 febbraio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domani, giovedì 12 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Sono previsti precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, e venti localmente forti con possibili raffiche.

In considerazione del livello e della tipologia dell’allerta saranno chiusi gli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno e sarà interdetto l’accesso ai parchi, alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.

Avviso di allerta della Regione Campania