Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 10 settembre 2025

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

È stato diramato un Avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 9:00 di domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 9:00 di giovedì 11 settembre.

Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Fenomeni rilevanti: rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, tendenti ad intensificarsi dal pomeriggio

Livello di allerta, livello di criticità: gialla.

Tipologia di rischio: idrogeologico per temporali.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.

Avviso di allerta della Regione Campania