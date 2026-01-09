Allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 10 gennaio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore 20:00 di domani, sabato 10 gennaio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.
Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e venti forti o localmente molto forti.
Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri cittadini, anche privati, ai parchi, alle spiagge pubbliche e al Pontile Nord di Bagnoli.
Resteranno chiusi gli impianti sportivi all’aperto Caduti di Brema, Ascarelli e San Pietro a Patierno.
Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-meteo-09012026/