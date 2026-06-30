Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cittadini 30 giugno 2026

Interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di possibili rovesci e temporali, di moderata intensità, previsti dalle ore 13:00 alle ore 20:00 di oggi, martedì 30 giugno, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idraulico.

Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Resta confermata anche l’allerta meteo per ondate di calore di livello 3 prevista per la giornata di oggi.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/novita/allerta-meteo-30-giugno-2026/