Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cittadini 25 giugno 2026

Interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di fenomeni meteorologici avversi – previsti fino alle ore 20:00 di stasera, giovedì 25 giugno – la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Resteranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sul sito del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/novita/allerta-meteo-25-giugno-2026/