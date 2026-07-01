Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cittadini 2 luglio 2026

Interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di possibili rovesci e temporali, di moderata intensità, previsti dalle ore 6:00 di domani, giovedì 2 luglio, alle ore 6:00 di venerdì 3 luglio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico.

Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-meteo-per-fenomeni-meteorologici-avversi-valido-dalle-ore-600-di-giovedi-2-luglio-alle-ore-600-di-venerdi-3-luglio-2026/