Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cittadini 19 e 20 febbraio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine
Dalle ore 16:00 di questo pomeriggio fino alle ore 16:00 di domani, venerdì 20 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo.
Sono previste precipitazioni sparse di moderata intensità, venti forti sud-occidentali con raffiche fino alla mattinata di domani e mare mosso, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.
Sarà interdetto, per la durata dell’allerta, l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli.
