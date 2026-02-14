Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cittadini 15 febbraio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00:00 alle ore 18:00 di domani, domenica 15 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Saranno chiusi i parchi cittadini e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.