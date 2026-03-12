Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cittadini 13 marzo 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire dalla mezzanotte e fino alle ore 15:00 di domani, venerdì 13 marzo, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico.

Sono previsti possibili rovesci e temporali, anche di moderata intensità.

Sarà interdetto, per la durata dell’allerta, l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Napoli al link: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-meteo-per-fenomeni-meteorologici-avversi-valido-dalle-ore-0000-e-fino-alle-ore-1500-di-venerdi-13-marzo-2026/