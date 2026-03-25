Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cimiteri e impianti 26 marzo 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A partire dalla mezzanotte e fino alle ore 23:59 di giovedì 26 marzo, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per forte vento e mare agitato.

Sarà interdetto, per la durata dell’allerta, l’accesso ai parchi cittadini, alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli.

Chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi all’aperto di San Pietro a Patierno, Ascarelli e Caduti di Brema.

Maggiori informazioni al link: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-meteo-del-25-marzo-2026/