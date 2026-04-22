Allerta meteo Napoli, chiusi parchi cimiteri e impianti 23 aprile 2026

Interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa dei fenomeni meteorologici, in particolare venti localmente forti con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti, previsti dalle ore 20:00 di oggi, mercoledì 22 aprile, fino alla stessa ora di domani, giovedì 23 aprile, il Sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri, anche privati, su tutto il territorio cittadino.

Resteranno chiusi anche gli impianti sportivi all’aperto San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema e sarà interdetto l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.