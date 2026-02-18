Allerta meteo Napoli, chiusi parchi, cimiteri 19 febbraio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli, gli impianti sportivi all’esterno e interdetto lìaccesso alle spiagge pubbliche cittadine

A causa dei fenomeni meteorologici previsti dalle ore 8:00 di domani, giovedì 19 febbraio, fino alle ore 8:00 di venerdì 20 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo.

Sono previsti venti forti, con locali raffiche, e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate.

Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli.

Saranno chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema. Il centro polifunzionale di Soccavo-palestre A, B e C, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore saranno regolarmente aperti.

