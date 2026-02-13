Allerta meteo Napoli, chiusi cimiteri, parchi, centri sportivi 14/02/26

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

A causa dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 06:00 di domani, sabato 14 febbraio, fino alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello arancione.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità.

Sarà interdetto l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli. Saranno chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo – palestre A, B e C, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito Internet del Comune di Napoli.