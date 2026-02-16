Allerta meteo Napoli, chiusi cimiteri e parchi 17 febbraio 2026

Chiuso il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 16 febbraio, fino alle ore 18:00 di domani, martedì 17 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello verde.

Sono previsti venti tendenti a forti, con locali raffiche, e mare tendente ad agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Saranno chiusi cimiteri pubblici e privati e sarà interdetto l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli al link: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-meteo16-febbraio-2026/