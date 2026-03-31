Allerta meteo gialla Napoli 31 marzo e 1° aprile 2026

Chiusi i parchi e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 14:00 di oggi, martedì 31 marzo, alle ore 14:00 di domani, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Sono previsti precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, e venti forti nordorientali, con locali raffiche.

Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-di-allerta-meteo-per-fenomeni-meteorologici-avversi-valido-dalle-ore-1400-di-martedi-31-marzo-fino-alle-ore-1400-di-mercoledi-1-aprile/