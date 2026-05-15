Allerta meteo gialla Campania: temporali, venti forti e mare agitato

In vigore il 16 maggio su tutto il territorio regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Protezione Ccivile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20:00 di domani, sabato 16 maggio, su tutto il territorio.

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. Venti forti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzional evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

In ordine al vento forte e al mare agitato, si ricorda alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.