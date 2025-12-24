Allerta meteo gialla Campania: attenzione al dissesto idrogeologico

Prorogata, fino alle 18:00 del 25 dicembre, sulle zone di allerta 1 e 3 la vigente allerta meteo di livello giallo per temporali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni piovose di queste ore, in considerazione del quadro meteo in atto e delle valutazioni del Centro Funzionale, raccomanda di prestare attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico, anche in assenza di nuove piogge.

Per questo motivo, sulle zone di allerta 1 e 3 ha prorogato la vigente allerta meteo di livello giallo per temporali fino alle 18:00 di domani, giovedì 25 dicembre.

Si prevede, infatti, la possibilità di un ‘rischio residuo’ che potrebbe portare ancora ruscellamenti, possibile caduta massi e fenomeni franosi in considerazione della saturazione dei suoli, nonostante l’assenza di precipitazioni.

L’allerta meteo è in vigore fino alle 6 di domani mattina, per rovesci e temporali anche intensi, nonché per i venti forti, sulle zone di allerta: 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 – Alto Volturno e Matese; 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5 – Tusciano e Alto Sele; 6 – Piana Sele e Alto Cilento; 8 – Basso Cilento.

La proroga della criticità gialla scatta invece alle 6:00 di domani mattina solo per le zone 1, Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, e 3, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Si ricorda ai Comuni delle zone interessate di mantenere attivi i COC, Centri Operativi Comunali, e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si prega di voler monitorare il verde pubblico, in considerazione della allerta vento che pure sta interessando il territorio, e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.