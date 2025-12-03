Allerta meteo gialla Campania 4 dicembre 2025

In vigore fino alle 14:00

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo dalla mezzanotte fino alle 14:00 di domani, 4 dicembre.

Si prevedono precipitazioni intense anche a carattere di temporale, soprattutto sulle zone interne.

Questi i settori maggiormente interessate: zona 4, Alta Irpinia e Sannio, 5, Tusciano e Alto Sele, 7, Tanagro, 8, basso Cilento.

I temporali, a scala locale anche forti, potrebbero dal luogo a fenomeni connessi al rischio idraulico e idrogeologico come allagamenti, esondazioni e/o caduta massi e frane legate a condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli.

Si ricorda ai Comuni di attivare i Centri operativi comunali e di predisporre tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti. Prestare attenzione agli avvisi della Sala operativa regionale.