Allerta gialla per ghiaccio e neve in Toscana

Massima attenzione alla guida e negli spostamenti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 6 gennaio, e valida per l’intera giornata di domani, mercoledì 7 gennaio.

È inoltre in vigore un’allerta gialla per neve su tutto il territorio regionale per la giornata di oggi, martedì 6 gennaio.

Nel dettaglio, la criticità per neve interessa in particolare la Toscana orientale fino alla serata odierna, con fenomeni più probabili alle quote collinari comprese tra i 200 e i 400 metri, soprattutto su Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, ma con possibilità di nevicate anche in altre zone della regione.

Sono previsti accumuli fino a circa 10 centimetri nelle aree di bassa collina, mentre in pianura potranno verificarsi locali e deboli nevicate, con accumuli inferiori ai 2 centimetri.

Per quanto riguarda il ghiaccio, le condizioni più critiche sono attese nelle prime ore del mattino di domani e nuovamente dalla sera, a causa del calo delle temperature.

Si raccomanda la massima attenzione alla guida e negli spostamenti, in particolare nelle aree soggette a gelate e nelle zone collinari e montane.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.