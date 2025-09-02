Home Toscana Regione Toscana Allerta gialla mareggiate su Arcipelago toscano fino al 03/09/2025

Allerta gialla mareggiate su Arcipelago toscano fino al 03/09/2025

Di
Redazione
-
Mareggiata

Ad esclusione di Giglio e Giannutri

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ancora mare molto mosso sulle isole dell’Arcipelago toscano, ad esclusione di Giglio e Giannutri, e allerta con codice giallo per mareggiate prolungata fino alle 6 di mercoledì 3 settembre.

Lo ha deciso la Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale, ricordando che ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE