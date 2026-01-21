‘Alle perle piace l’acqua’ al TeatroBasilica

In scena a Roma il 24 e 25 gennaio

TeatroBasilica di Roma ospita ‘Alle perle piace l’acqua’, produzione della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete, in scena sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21:00 e domenica 25 gennaio 2026 alle ore 16:30.

Da un’idea e materiali originali di Alice Melloni, testo e drammaturgia Lisa Moras, con Alice Melloni. Regia Enrico Lombardi

Un monologo che attraversa con leggerezza dolente e precisione emotiva il territorio instabile dell’identità adulta, là dove la memoria dialoga con il presente e il desiderio si misura con le forme imperfette della realtà.

In questa scrittura intima e luminosa, la scena diventa spazio mentale, e la parola si muove come una corrente sottile capace di riportare a galla ciò che credevamo dimenticato

. ‘Alle perle piace l’acqua’ è un viaggio nell’inquietudine gentile di una generazione sospesa, un racconto che trasforma il quotidiano in materia poetica e l’ascolto in gesto politico.

Sinossi

‘Alle perle piace l’acqua’ è un monologo teatrale brillante e malinconico, intimo e generazionale, che racconta il viaggio emotivo di Elisabetta, una donna di 40 anni, madre, sospesa tra gioventù e maturità, leggerezza e responsabilità, desiderio di autonomia e bisogno d’amore.

Nella notte che precede una decisione apparentemente semplice, Eli sprofonda in un’insonnia popolata da visioni confuse, frammenti di memoria e fantasie ipercolorate, dove realtà e immaginazione si intrecciano in un altalenarsi di comicità surreale e disincanto.

Dialogando con se stessa tra messaggi vocali, ricordi familiari, playlist interrotte e liste della spesa, Elisabetta si perde e si ritrova in un flusso di coscienza ironico e profondo, in cui affiorano le voci delle donne della sua famiglia e con esse le domande sul senso dell’identità femminile, sulle illusioni dell’amore romantico, sulle eredità emotive intergenerazionali.

Il testo alterna piani temporali, suggestioni pop, riferimenti autobiografici e frammenti musicali, componendo un mosaico dove la protagonista cerca, con dolente leggerezza, di rispondere alla domanda più difficile: chi sono io, al di là di tutto ciò che mi definisce?

Un atto unico di parole che vibrano come notifiche nella notte, in cui il quotidiano si fa epico e ogni gesto – anche solo comprare un pollo – può nascondere il senso di un’esistenza.

Ho guardato Dawson’s Creek talmente tanto da compromettere per sempre la mia capacità di valutare le persone e le situazioni.

Durata 75 minuti

Informazioni

Il TeatroBasilica è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni, 10

Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Orario spettacoli: tutti gli spettacoli in scena in settimana dal lunedì al sabato sono in scena alle ore 21:00 tranne gli spettacoli della domenica, che si tengono alle ore 16:30.