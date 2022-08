‘All’alba perderò’ all’Anfiteatro di Villa Strozzi

Andrea Muzzi in scena il 22 agosto a Firenze

Dal palco al set e ritorno. Dopo il trionfo della versione cinematografica – 26 premi e svariate nomination – Andrea Muzzi torna a ripercorre le gesta dei fuoriclasse della sconfitta con lo spassoso spettacolo teatrale ‘All’alba perderò’, lunedì 22 agosto, ore 21:15, all’Anfiteatro di Villa Strozzi a Firenze, per l’anteprima di Avamposti Teatro Festival 2022 organizzata dal Teatro delle Donne nell’ambito dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze.

Cosa ha spinto il pugile Eric Crumble a salire sul ring 31 volte e a subire 31 KO di fila? E perché il samoano Trevor Misapeka, 130 kg di peso, ha accettato di correre contro la sua volontà e la sua stazza i 100 metri alle Olimpiadi del 2001?

I protagonisti di ‘All’alba perderò’ sono uomini che hanno perso, ma in un modo unico, spettacolare, diciamo pure con… talento. Lo spettacolo affronta con ironia e leggerezza l’ultimo tabù della nostra società: il fallimento.

Considerato come un semplice fatto negativo, il “perdere” è in realtà la chiave per affrontare le sfide e preparare le vittorie del proprio futuro. Insomma, non perdiamo l’occasione di capitalizzare una bella sconfitta!

Portando l’esempio paradossale dei tanti che sono entrati nel “Guinness dei falliti”, lo spettacolo è un esilarante inno alla vita, a coloro che non hanno smesso mai di “provarci”, a quelli che non si sono mai arresi. Perché il segreto della vittoria è in primis accettare la propria paura di perdere e saperla gestire.

Quindi, forse, molto meglio avere in camera il poster del coraggioso portiere Alessandrelli, uno che ha atteso dieci anni in panchina prima di perdere platealmente l’unica partita in cui ha giocato, piuttosto che quello di qualche viziata star, narcotizzata dagli sponsor e dai miliardi, che scende in campo svogliata e senza passione.

Andrea Muzzi è attore, autore e regista. La sua comicità graffiante e mai scontata caratterizza i suoi spettacoli teatrali.

Dopo una lunga collaborazione sul palco con Alessandro Benvenuti, inizia a calcare le scene come attore comico e monologhista, rileggendo in chiave personale temi come gli eterni vizi italici, ‘Due italiani veri’, la forza rivoluzionaria e anarchica dell’amore, ‘L’amore è geco’, e la libertà di informazione, ‘Edizione straordinaria’ assieme al maestro satirico Sergio Staino.

Attivo nel mondo della commedia dove partecipa a svariate trasmissione TV nazionali e a diverse fiction, ultima delle quali, ‘Pezzi unici’ di Cinzia Th Torrini, Rai 1, diventa volto noto di alcuni spot, tra tutti Lavazza e Dreher.

Nel 2015 firma come regista e autore il suo secondo lungometraggio, ‘Basta poco’ che l’anno dopo vince il premio Cinema Giovane & Miglior opera prima. Sempre come autore scrive ed interpreta ‘Lobagge’ andato in onda su Mediaset Iris, 2018 – 2019, e vincitore del Romawebfestival, 2017.

Nel 2022 esce il suo terzo film, ‘Alba perderò’, che diventa un piccolo caso cinematografico vincendo 26 premi nei festival e totalizzando 1 milione e seicentomila visualizzazioni, dato al 30 aprile 2022, su Prime video.

Attualmente è in preparazione di due film, ‘Mal comune’ ed il ‘Tempo delle mele cotte’, più una serie TV per Prime video. Per il teatro ha recentemente scritto e diretto ‘Amarti m’affatica’, prodotto dal Teatro delle donne, e ‘Mille’, per Bam produzioni.

Biglietti €15,00 / €10,00, riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, UISP, ATC, iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne. Prevendite su www.ticketone.it.

Info e prenotazioni:

www.teatrodelledonne.com – 0552776393 – teatro.donne@libero.it

