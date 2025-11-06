Alla Reggia di Caserta torna ‘Autunno Musicale’

Dal 15 novembre le note dell’Orchestra da Camera di Caserta tornano a riecheggiare nella Cappella Palatina
Sabato 15 novembre ritorna nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta la rassegna ‘Autunno Musicale’, a cura dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta dal Maestro Antonino Cascio.
Leitmotiv del ciclo di concerti è Classico > Romantico, con un ricco repertorio di musiche che spaziano da Mozart ad Haydn, da Mendelssohn a Ciaikowski, da Schubert a Webern, per apprezzare anche la finissima cultura musicale di Cimarosa e Paisiello, tra gli autori più amati dal re Ferdinando IV di Borbone.
I percorsi proposti spaziano dal romanticismo di Ciaikowski, che guarda al passato con le celebri Variazioni su un Tema Rococò, al Langsamer Satz, con cui il poco più che ventenne Anton Webern si congeda dalla tradizione musicale ottocentesca; dall’equilibrio dei concerti e sinfonie mozartiane, al romanticismo elegante e “classico” di Schubert e Mendelssohn; sino a Paisiello, di cui assieme al pianista Francesco Nicolosi sarà proposto il concerto in sol minore per pianoforte e orchestra, e Haydn, la cui brillante e festosa Sinfonia Militare chiuderà, la mattina di Santo Stefano, l’Autunno dell’Orchestra da Camera di Caserta alla Reggia di Caserta.
La Cappella Palatina sarà quindi cassa armonica di solisti interpreti d’eccezione del concertismo internazionale: Vaclav Petr, già vincitore del Premio Primavera di Praga e violoncello solista della Filarmonica Ceca; Francesco Nicolosi, esponente di spicco della scuola pianistica napoletana; i flautisti Mario Bruno, vincitore tra il 2022 e il 2023 di tre tra i più importanti concorsi internazionali e Federico Martino, Primo Premio al Concorso flautistico Internazionale Domenico Cimarosa; Simon Zhu Premio Paganini 2023.
Il ciclo prevede anche, domenica 28 dicembre, uno special event con ‘Pianofestival Christmas’, un doppio concerto dei pianisti Kazimierz Brzozowsky e Tomoko Mako.
L’accesso in Cappella Palatina è previsto 30 minuti prima dell’inizio del concerto.
La partecipazione all’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento della Reggia di Caserta. Il biglietto ‘Serale Appartamenti’, che include la visita agli Appartamenti reali dalle 17:00, ha il costo di 5 euro.
Le iniziative della rassegna ‘Autunno Musicale’ sono state selezionate dal comitato scientifico del Museo nell’ambito del Bando di Valorizzazione partecipata.
Ecco il programma completo dei concerti in Cappella Palatina:
Sabato 15 novembre ore 17:30
Orchestra da Camera di Caserta
Antonino Cascio direttore
Vaclav Petr violoncello
Anton Webern
Langsamer Satz
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Variazioni su un tema Rococò op.33 per violoncello e orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n.31 in re maggiore KV 297 / Pariser
Sabato 29 novembre ore 17:30
Orchestra da Camera di Caserta
Antonino Cascio direttore
Mario Bruno flauto
Premio Kobe International Flute Competition 2022
Premio Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2022
Premio Concours de Geneve 2023
Federico Martino flauto
Premio Domenico Cimarosa 2025
Wolfgang Amadeus Mozart
Andante in do maggiore per flauto e orchestra KV 315 – Federico Martino
Concerto in re maggiore per flauto e orchestra KV 314 – Mario Bruno
Domenico Cimarosa
Sinfonia Concertante in sol maggiore per due flauti e orchestra
Sabato 06 dicembre ore 17:30
Orchestra da Camera di Caserta
Antonino Cascio direttore
Simon Zhu violino
Premio Paganini 2023
Felix Mendelssohn Bartholdy
Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64
Franz Schubert
Sinfonia n.6 in do maggiore D 589
Venerdì 26 dicembre ore 11:15
Concerto per un giorno di festa
Orchestra da Camera di Caserta
Antonino Cascio direttore
Francesco Nicolosi pianoforte
Franz Schubert
Overture nello stile italiano D 590
Giovanni Paisiello
Concerto n.4 in sol minore per pianoforte e orchestra
Franz Joseph Haydn
Sinfonia n.100 in sol maggiore / Militare
Domenica 28 dicembre ore 17:00
Pianofestival Christmas
Kazimierz Brzozowski pianoforte
Domenico Scarlatti
Sonate K.380 / K. 1 / K. 33
Fryderyk Chopin
Notturni op.55
Ballata in sol minore op.23
Notturno in mi bemolle maggiore op.55 n.2
Scherzo in si minore op.20 n.1
Domenica 28 dicembre ore ore 18.00
Kazimierz Brzozowski & Tomoko Mako pianoduo
Johann Sebastian Bach
Jesu bleibet meine Freude BWV 147
Schafer können Sicher weiden BWV 208
Toccata e Fuga BWV 565
Moritz Moszkowski
Quattro Danze Polacche op.55
Ignacy Jan Paderewski
Tatra Album op.12
sei danze delle montagne polacche