Alla Reggia di Caserta torna ‘Autunno Musicale’

Dal 15 novembre le note dell’Orchestra da Camera di Caserta tornano a riecheggiare nella Cappella Palatina

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 15 novembre ritorna nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta la rassegna ‘Autunno Musicale’, a cura dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta dal Maestro Antonino Cascio.

Leitmotiv del ciclo di concerti è Classico > Romantico, con un ricco repertorio di musiche che spaziano da Mozart ad Haydn, da Mendelssohn a Ciaikowski, da Schubert a Webern, per apprezzare anche la finissima cultura musicale di Cimarosa e Paisiello, tra gli autori più amati dal re Ferdinando IV di Borbone.

I percorsi proposti spaziano dal romanticismo di Ciaikowski, che guarda al passato con le celebri Variazioni su un Tema Rococò, al Langsamer Satz, con cui il poco più che ventenne Anton Webern si congeda dalla tradizione musicale ottocentesca; dall’equilibrio dei concerti e sinfonie mozartiane, al romanticismo elegante e “classico” di Schubert e Mendelssohn; sino a Paisiello, di cui assieme al pianista Francesco Nicolosi sarà proposto il concerto in sol minore per pianoforte e orchestra, e Haydn, la cui brillante e festosa Sinfonia Militare chiuderà, la mattina di Santo Stefano, l’Autunno dell’Orchestra da Camera di Caserta alla Reggia di Caserta.

La Cappella Palatina sarà quindi cassa armonica di solisti interpreti d’eccezione del concertismo internazionale: Vaclav Petr, già vincitore del Premio Primavera di Praga e violoncello solista della Filarmonica Ceca; Francesco Nicolosi, esponente di spicco della scuola pianistica napoletana; i flautisti Mario Bruno, vincitore tra il 2022 e il 2023 di tre tra i più importanti concorsi internazionali e Federico Martino, Primo Premio al Concorso flautistico Internazionale Domenico Cimarosa; Simon Zhu Premio Paganini 2023.

Il ciclo prevede anche, domenica 28 dicembre, uno special event con ‘Pianofestival Christmas’, un doppio concerto dei pianisti Kazimierz Brzozowsky e Tomoko Mako.

L’accesso in Cappella Palatina è previsto 30 minuti prima dell’inizio del concerto.

La partecipazione all’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento della Reggia di Caserta. Il biglietto ‘Serale Appartamenti’, che include la visita agli Appartamenti reali dalle 17:00, ha il costo di 5 euro.

Le iniziative della rassegna ‘Autunno Musicale’ sono state selezionate dal comitato scientifico del Museo nell’ambito del Bando di Valorizzazione partecipata.

Ecco il programma completo dei concerti in Cappella Palatina:

Sabato 15 novembre ore 17:30

Orchestra da Camera di Caserta

Antonino Cascio direttore

Vaclav Petr violoncello

Anton Webern

Langsamer Satz

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Variazioni su un tema Rococò op.33 per violoncello e orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n.31 in re maggiore KV 297 / Pariser

Sabato 29 novembre ore 17:30

Orchestra da Camera di Caserta

Antonino Cascio direttore

Mario Bruno flauto

Premio Kobe International Flute Competition 2022

Premio Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2022

Premio Concours de Geneve 2023

Federico Martino flauto

Premio Domenico Cimarosa 2025

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante in do maggiore per flauto e orchestra KV 315 – Federico Martino

Concerto in re maggiore per flauto e orchestra KV 314 – Mario Bruno

Domenico Cimarosa

Sinfonia Concertante in sol maggiore per due flauti e orchestra

Sabato 06 dicembre ore 17:30

Orchestra da Camera di Caserta

Antonino Cascio direttore

Simon Zhu violino

Premio Paganini 2023

Felix Mendelssohn Bartholdy

Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64

Franz Schubert

Sinfonia n.6 in do maggiore D 589

Venerdì 26 dicembre ore 11:15

Concerto per un giorno di festa

Orchestra da Camera di Caserta

Antonino Cascio direttore

Francesco Nicolosi pianoforte

Franz Schubert

Overture nello stile italiano D 590

Giovanni Paisiello

Concerto n.4 in sol minore per pianoforte e orchestra

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n.100 in sol maggiore / Militare

Domenica 28 dicembre ore 17:00

Pianofestival Christmas

Kazimierz Brzozowski pianoforte

Domenico Scarlatti

Sonate K.380 / K. 1 / K. 33

Fryderyk Chopin

Notturni op.55

Ballata in sol minore op.23

Notturno in mi bemolle maggiore op.55 n.2

Scherzo in si minore op.20 n.1

Domenica 28 dicembre ore ore 18.00

Kazimierz Brzozowski & Tomoko Mako pianoduo

Johann Sebastian Bach

Jesu bleibet meine Freude BWV 147

Schafer können Sicher weiden BWV 208

Toccata e Fuga BWV 565

Moritz Moszkowski

Quattro Danze Polacche op.55

Ignacy Jan Paderewski

Tatra Album op.12

sei danze delle montagne polacche