Alla Reggia di Caserta il Royal Monday con il network delle ARRE

Il 19 gennaio i vertici dei musei europei in visita per la mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’. Nel pomeriggio la presentazione del catalogo dell’esposizione

Il 19 gennaio alla Reggia di Caserta c’è il ‘Royal Monday‘.

L’istituto del Ministero della Cultura accoglie direttori, presidenti e rappresentanti delle principali residenze europee nell’ambito del network delle European Royal Residences per presentare la mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’. A conclusione si terrà la presentazione del catalogo dell’esposizione.

La mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’, organizzata con Opera Laboratori, gode del patrocinio dell’ARRE, Associazione delle Residenze reali europee e della collaborazione di prestigiosi membri della rete internazionale.

Tra gli altri, Château de Versailles, Patrimonio Nacional spagnolo con capolavori dal Palazzo Reale di Madrid e dalla recente Galería de las Colecciones Reales, Castello di Schönbrunn, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Palazzo Reale di Napoli, Reggia di Venaria e Musei Reali di Torino.

Il progetto è infatti il risultato della collaborazione culturale tra istituti e emblema dei legami costruiti negli ultimi anni all’interno del network delle European Royal Residences.

Gli ospiti di eccezione della Reggia di Caserta verranno accompagnati dal Direttore Tiziana Maffei, dalla co-curatrice della mostra Valeria Di Fratta e dallo staff del Museo lungo il percorso espositivo, frutto di una ricerca interdisciplinare che mira a mettere in luce il ruolo delle sovrane europee nella definizione di una cultura europea condivisa.

I vertici dei palazzi italiani e internazionali, dopo l’esposizione ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’, faranno visita al Parco reale e agli Appartamenti reali. La giornata rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione del vasto patrimonio storico-artistico della Reggia di Caserta.

Alle 16:00, a conclusione del Royal Monday, in Gran Galleria ci sarà la presentazione del catalogo della mostra, edito da Sillabe. La preziosa pubblicazione è concepita come strumento scientifico complementare alla mostra.

Dopo la prefazione di Tiziana Maffei e Rosanna Romano, raccoglie i contributi di una comunità di studio ampia e autorevole con i saggi di Andrea Merlotti, Giulio Sodano, Aurelio Musi, Valeria Di Fratta, Raffaele Orlando, Antonio Iommelli, Rosanna Cioffi, Mario Mateos Martín, Anna Mader-Kratky, Anna Maria Rao, Noémie Wansart, Ornella Scognamiglio, Almerinda Di Benedetto, Lorenza Santa, Enrico Colle, Fortunata Manzi, Lucio Tufano, Giulio Brevetti e Nadia Verdile.

La presentazione del catalogo è aperta alla stampa.

La mostra è finanziata dalla Regione Campania tramite l’Accordo per la Coesione. Main Partner Territoriale – La Reggia Designer Outlet. L’esposizione ha il supporto di Consorzio UnicoCampania.

Si ringraziano l’associazione Amici della Reggia di Caserta e il Consorzio Stabile Daman.

Associazione delle Residenze Reali Europee

Dal 2001, le istituzioni responsabili dei più prestigiosi castelli – museo d’Europa si sono unite nell’Associazione delle Residenze Reali Europee. Questa associazione comprende oggi 36 istituzioni responsabili della gestione di oltre 100 castelli situati in 13 paesi europei.

Testimoni della storia e dell’identità europea, le residenze reali europee sono luoghi prestigiosi, complessi e poliedrici: originariamente sedi di potere e di rappresentanza, sono oggi musei aperti a tutti, che offrono un’offerta culturale estremamente diversificata. Tutte queste attività, che collegano il presente al passato, sollevano sfide specifiche.

L’Associazione delle Residenze Reali d’Europa è innanzitutto uno strumento per professionisti ed esperti dei castelli – musei europei che facilita i loro incontri e scambi nelle missioni di conservazione, gestione e promozione del ricco patrimonio culturale loro affidato.

Riunendosi attorno a progetti collaborativi di ogni dimensione, organizzando incontri tematici, definendo programmi culturali congiunti e fornendo borse di mobilità, questa rete unica in Europa mira a migliorare la gestione e la conservazione delle residenze reali europee, che accolgono oltre 42 milioni di visitatori ogni anno, e ad accrescere il loro profilo internazionale.

Il Ministero della Cultura italiano, attraverso i numerosi membri italiani che rappresentano oggi il nostro Paese all’interno di questo network, figura tra i membri fondatori di questa prestigiosa istituzione con sede presso la Reggia di Versailles.

L’Italia è attualmente anche rappresentata all’interno del consiglio direttivo che, eletto ogni tre anni, garantisce una rappresentanza geografica di tutti i Paesi membri.

Per info www.europeanroyalresidences.eu