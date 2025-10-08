Alla Reggia di Caserta c’è ‘Doors of CHANGE’

Il 17 ottobre ricostruzione virtuale 3d del boudoir della regina e presentazione dell’app “Maria Carolina AR – Che lo spettacolo abbia inizio!”

‘Doors of CHANGE’ alla Reggia di Caserta: il boudoir di Maria Carolina come non l’avete mai visto.

Venerdì 17 ottobre il Museo del Ministero della Cultura è protagonista di uno dei progetti dell’evento diffuso, promosso dalla Fondazione CHANGES nell’ambito del progetto PNRR CHANGES – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society, che coinvolgerà oltre 60 luoghi della cultura e della ricerca, con più di 70 iniziative dal vivo e 30 esperienze digitali dedicate ai cittadini.

Negli Appartamenti reali, dalle 9:00 alle 18:00, sarà possibile conoscere le attività sviluppate dallo Spoke 4 – Virtual Technologies for Museums and Art Collections, Scientific coordinator: Prof. Silvio Peroni – UNIBO, Scientific co-coordinator: Prof. Gianluca Genovese – UNISOB.

Nelle retrostanze dell’ala del Settecento del Palazzo reale sarà presentata Boudoir 3D, un’installazione fruibile attraverso tablet grazie alla quale i visitatori potranno esplorare in autonomia il modello 3D del boudoir della regina Maria Carolina.

L’esperienza intende restituire accessibilità agli spazi attraverso una forma di fruizione digitale integrata nel percorso fisico di visita.

Inoltre, sarà presentato il prototipo dell’app “Maria Carolina AR – Che lo spettacolo abbia inizio!” sviluppata da ricercatrici e ricercatori dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Il prototipo sarà disponibile nelle retrostanze dell’ala settecentesca degli Appartamenti reali attraverso dimostrazioni dal vivo su smartphone.

Non è richiesta prenotazione: il pubblico del Museo potrà avvicinarsi e osservare l’applicazione in funzione.

Per info

Boudoir 3D: https://www.fondazionechanges.org/iniziative/reggia-di-caserta-boudoir-di-maria-carolina/

Maria Carolina AR: https://www.fondazionechanges.org/iniziative/reggia-di-caserta

La Fondazione CHANGES promuove l’innovazione scientifico-tecnologica e lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale, connettendo ricerca di eccellenza, imprese, istituzioni e cittadini per creare una grande rete di riferimento in Italia su questi temi.

Svolge attività di supporto alla ricerca, alla formazione e al trasferimento tecnologico nell’ambito dei beni culturali, della cultura e della tutela del patrimonio storico-culturale.